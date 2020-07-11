فرسان أجواد.. 8 معلومات حول عشق أبناء بادية مطروح للخيول

لم يكن ارتباط أبناء البادية فى مطروح بالخيول وليد اللحظة، ولكن يرتبط ذلك بتاريخ طويل من الفروسية والطبيعة الصحراوية والبطولات فى بعض المعارك والحروب والتى قدم خلالها أبناء قبائل مطروح بطولات كبيرة سجلها التاريخ.

ويهتم أبناء البادية بتربية الخيول فى مطروح خاصة سكان الصحراء، ويعلمون أبنائهم الفروسية وركوب الخيل من خلال أجيال تسلم أجيال مع ارتدائهم زى الفرسان كاملا خلال مراسم الفروسية التى يشاركون بها.

وتنشر "الوطن" 8 معلومات حول مدى عشق أبناء البادية بمطروح للخيول والفروسية.

- على مر التاريخ نشأ أبناء البادية فى الصحراء حيث وجدوا أبائهم وأجدادهم يركبون الخيول.

- شاركوا فى بعض الحروب على ظهر الخيول.

- معركة وادى ماجد الشهيرة التى هزم فيها أبناء القبائل العدو الإنجليزى تؤرخ البطولات والفروسية لأبناء مطروح.

- ينظمون بشكل دائم سباقات الخيول والفرسان.

- يشاركون بالزى البدوى "الفرسان" فى عروض الخيول بالأفراح البدوية.

- يجيدون ضرب النار من على ظهر الخيول.

- يحبون تربية الخيول الصحراوية التى تدخل فى النيران وهى تجرى ولا تخاف من صوت الرصاص.

- لديهم أجود أنواع الخيول القوية التى تعيش فى الصحراء فى أجواء نقية.