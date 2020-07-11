"عرب أبو ساعد" مشروع معالجة صرف جديد في حلوان يخدم 2.6 مليون نسمة

تعقد وزارة الإسكان عدة اجتماعات مع بنك الاستثمار الأوروبي وممثلي الاتحاد الأوروبي، استعدادا لدعم مشروع معالجة صرف فى حلوان، وهو محطة "عرب أبو ساعد".

وتوضح "الوطن"، أهم تفاصيل هذا المشروع الضخم، وفقا لبيانات وزارة الإسكان.

مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى حلوان (عرب أبو ساعد) جنوب القاهرة، بسعة 550 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 1.6 مليون نسمة، وسيتم زيادتها بطاقة تصميمية 250 ألف متر مكعب / يوم، لتخدم عدد سكان بإجمالى 2.6 مليون نسمة.

كما سيتم إنشاء عدد 2 محطة رفع صرف صحي وشبكات إنحدار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.

وقال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاء التنمية فى بعض المجالات مثل إنشاء محطات التحلية ومحطات الصرف الصحى للقرى وخاصة فى محافظات الصعيد، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي مثل مجالات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحى فى المدن الجديدة.

وصرح نائب الوزير للبنية الأساسية بأن الوزارة تولى إهتماما كبيرا لمشروعات الصرف الصحى والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى، الذى يٌعد أهم استثمار للدولة، كما أن الدولة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات عالية الجودة تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل.