تنتج 608.8 ألف متر مكعب يوميا.. 36 محطة مياه تخدم القليوبية

تعد شركة مياه الشرب بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، من أحدث الشركات التي تأسست في المحافظات لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أنشئت في عام 2012 ولكنها أصبحت تملك رصيدا كبيرا في هذا المجال بالمقارنة مع شركات المحافظات الأخرى.

يوضح المهندس مصطفى مجاهد أن عدد المحطات المرشحة الكبرى التابعة للشركة يبلغ 6 محطات، بينما عدد المحطات المرشحة الصغرى 30 محطة، أما عدد محطات الآبار والارتوازية 177 محطة، فضلا عن أن كميات المياه المتاحة حيث إن إجمالى كمية المياه المنتجة 608.8 (ألف م3/يوم) وكمية المياه المشتراة 100 (ألف م3/يوم) وإجمالى كمية المياه المتاحة 709 (ألف م3/يوم) وبالتالى نصيب الفرد 107 ل/فرد/يوم.

وأضاف مجاهد أن المنظومة في حاجة ماسة لمحطات مياه مرشحة عاجلة مطلوبة لتغطية الاحتياج المائى مثل محطة كفر الجزار وتوسعات محطة مياه الزراعة ومحطة مياه أبو الغيط بالقناطر الخيرية بإجمالى 85 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2020-2021 م، وتتضمن عدد 16 مشروع استكمال وعدد 35 مشروعا جديدا.

يذكر أن إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، قد عقدت مؤخرا اجتماعا مع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وذلك بمقر الشركة، لمناقشة معدلات التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات، فضلا عن تدعيم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمعدات الميكانيكية الضرورية لتتمكن من التخلص الآمن من مياه الأمطار لتكون أكثر قدرة وفاعلية لمواجهة مثل هذه الظروف من الخطة الاستثمارية من المحافظة وذلك بحضور فريق من إدارة المشروعات من المحافظة والشركة، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.