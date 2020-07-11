من اليوم.. "السكة الحديد" تبدأ حجز قطارات عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، وقواعد الحجز التي سيتم تطبيقها على جمهور المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحرى بالنسبة للقطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية ومواعيدها حجزها.

وقررت الهيئة طرح مقاعد قطارات عيد الأضحى للحجز أمام المسافرين ابتداء من صباح اليوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري، على أن يتم الحجز على قطارات جداول التشغيل الطبيعية قبل السفر بـ 14 يوما، بحيث يتم السبت حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 25 يوليو 2020.

كما تقوم هيئة السكة الحديد يوم الأحد الموافق 12 يوليو بطرح لحجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 26 يوليو، والاثنين 13 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 27 يوليو، والثلاثاء 14 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 28 يوليو، والأربعاء 15 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 29 يوليو، والخميس 16 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو وقفة عيد الأضحى.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل استعداداتها النهائية لنقل جميع المسافرين عبر القطارات خلال رحلات عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن جميع القطارات العاملة ستخضع إلى صيانات دورية، إضافة إلى تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال "رسلان"، في تصريحات لـ "الوطن"، إنه سيتم حجز التذاكر بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، كما سيتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.