استشاري مناعة: الكمامة والتباعد الاجتماعي أفضل سبل الوقاية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه يجب على العاملين في القطاع السياحي الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خصوصا وأن الكمامة بنسبة كبيرة إن لم تمنع نقل الفيروس والإصابة بالعدوى تقلل من كمية الفيروس التي تدخل جسم الإنسان وبالتالي تحمي من الإصابة تماما أو تحمي من الإصابة الكاملة وتكون إصابة جزئية وتظهر أعراض بسيطة ومتوسطة.

وشدد الحداد خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" على أن فكرة ارتداء الكمامات هي رقم 1 حتى الآن وهي الخطوة الأولى والأهم في الاجراءات الاحترازية، وعلى الجميع الالتزام بارتداء الكمامات، مؤكدا على ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي لمقدمي الخدمة من العاملين بالقطاع السياحي.

وشرح الحداد أن المواطن يجب أن يكون طبيب نفسه ويكون حريص على نفسه ويحمي نفسه ويحمي الآخرين، فالكمامة والتباعد الاجتماعي هما الإجراءين الأهم في الحفاظ على صحة الإنسان ضد فيروس كورونا.