تسمم ربة منزل وأطفالها الثلاثة بسوهاج.. أكلوا "رز وملوخية"

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلية "أرز وملوخية" بدائرة مركز طما شمال سوهاج، ونُقل المصابين للمستشفى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من "سعاد.ا.ب" 43 عامًا، ربة منزل، "مصطفي.س.ع" 18 عامًا طالب، و"فاطمة.س.ع" 15 عامًا طالبة، "محمود.ي.ع" 12 عامًا تلميذ "أبناء الأولى"، ويقيمون بناحية مشطا دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيئ، بعد تناول طعام فاسد.

انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وبسؤال الأولى قررت إصابتهم عقب تناول طعام مُعد بالمنزل "أرز وملوخية"، ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.