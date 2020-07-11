بدء تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية 

بدأت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، منذ قليل، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والذي يستمر حتى يوم 18 يوليو المقبل، وتستقبل المحاكم الابتدائية المترشحين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً باستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدّرت قرارًا بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ونص القرار الذي حمل رقم 61 لسنة 2020 بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، وحدد القرار 27 محكمة ابتدائية بمختلف المحافظات لتلقي تلك طلبات الترشح على النظام الفردي، منها: "محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالنسبة لمرشحي القاهرة، ومحكمة شمال بنها الابتدائية بالقليوبية، ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية بالغربية، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بالمنوفية، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالجيزة، إضافة إلى جميع المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات".

أما تلقي طلبات الترشح وفقاً لنظام القوائم فحددت الهيئة له 4 محاكم، ذلك وفقاً لتقسيم دوائر انتخابات القوائم الوارد في قانون مجلس الشيوخ، حيث تتمثل هذه المحاكم في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والتي ستتلقى طلبات الترشح من الدائرة الأولى "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وأخيراً محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.

كما صدّر عن الهيئة الوطنية للانتخابات أيضاً القرار رقم 38 لسنة 2020 بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات، والذي نص على أن تشكل هذه اللجان برئاسة قاضي بدرجة رئيس محكمة (أ) وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، على أن تتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في مصر، السبت، عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوًا.

وقال لاشين إبراهي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، إنَّ مصر ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس، فيما يكون تصويت المصريين في الخارج، بانتخابات مجلس الشيوخ سيكون يومي 8 و9 أغسطس.