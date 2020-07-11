الخشت يكشف إجراءات امتحانات جامعة القاهرة: سلامة الطالب فوق أي اعتبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنَّ جامعة القاهرة تتخذ إجراءات مشددة لامتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا، لافتا إلى أنَّ الجامعة لها وضع خاص جدًا لأنّها لديها عدد ضخم يصل إلى 80 ألف طالب فقط في السنوات النهائية والدراسات العليا وهو ما يساوي 3 جامعات بالمعدلات الدولية.

وأضاف الخشت، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، "نضع في المقام الأول سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة، فمعيار الحياة والسلامة الشخصية فوق أي اعتبار، فأي شيء من الممكن أن يتعارض مع ذلك يتراجع أمام الحرص على سلامتهم وصحتهم".

وأكّد أنَّه تمّ اتخاذ إجراءات احترازية منذ شهر يناير الماضي، مبينًا إنَّه تمّ إعداد خطة استراتيجية كاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ونعمل عليها منذ ديسمبر قبل حدوث أي نوع من الذعر والخوف وقبل أن تتحول جائحة كورونا إلى جائحة.

وتابع: "ننفذ قرار وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإقامة امتحانات حضورية، وتمّ التحرك في المساحة المتاحة للجامعات، ومن ثم في جامعة القاهرة حاولت قدر الإمكان البدء لكن متأخرًا، وذلك بسبب محاولة وضع معايير السلامة وتقليل إحتمالية العدوى على أمل أن تقل بمرور الوقت".

واسستكمل أنَّه كانت هناك فلسفة في توزيع الجداول وتمّ التنسيق بين الكليات على أساس الأعداد والجداول الامتحانية دون وجود كثافات، إضافة إلى تأخير موعد الامتحانات.

وأشار إلى أنَّه تمّ توفير الكثير من أدوات التطهير والتعقيم والكمامات والمطبوعات المرشدة للطلاب، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات تراعي ظروف الجائحة لأنّها تشكل ليس فقط خطرًا جسديًا على الطلاب، بل ضغط نفسي كبير، وبالتالي هناك توجيهات للجميع بمراعاة خصوصية الأزمة والتوقيت والحرص على حياة الطلاب والأساتذة والعاملين.

وأوضح أنَّ أي طالب لديه رغبة في الإعتذار عن الإمتحانات يتقدم إلى الكلية عبر البوابة الإلكترونية باعتذار عن حضور الامتحانات ويعتبر عذره مقبولًا، ويحتفظ بكل درجاته ويدخل للدور الثاني في سبتمبر، وهو متاح أمامه فرصتين لدخول الامتحانات دون أن يتأثر وضعه.