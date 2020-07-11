نقيب "مهندسي كفر الشيخ" يقدم أوراق ترشحه لانتخابات "الشيوخ"

قال مصدر طبي، إن المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، أجرى الكشف الطبي قبل قليل، داخل مستشفى كفر الشيخ العام، وسيتقدم بأوراق ترشحه لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية ضمن قائمة حزب مستقبل وطن عن الدائرة الأولى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وأضاف المصدر، أنه حصل على الشهادة الطبية بعد إجراءه كل اختبارات الكشف الطبي، وتستقبل محكمة كفر الشيخ الابتدائية، أوراق المرشحين وسط إجراءات احترازية ، حيث لن يسمح بدخول أي مرشح دون ارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وشهد محيط محكمة كفر الشيخ الابتدائية، تواجدا أمنيا مكثفا لضباط مديرية أمن المنوفية، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدية لتنظيم عملية دخول المرشحين والمواطنين للمحكمة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشي كورونا.