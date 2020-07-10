غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ

يبدأ غدا، أول أيام فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وبموجب إجرائها تعود الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان، للحياة مرة أخرى، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، التي نظمت عمل مجلس الشورى سابقا، ليصبح "الشيوخ".

وتجرى الانتخابات فى ضوء القانون المنظم لعمله، الذى تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، بحيث يشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وحدد القانون الذى يُعمل به لأول مرة مدة عضوية مجلس الشيوخ بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، كما أن إجراءات انتخاب أعضاء المجلس على المقاعد الفردية والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.