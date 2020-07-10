بـ 3مستشفيات.. غدا بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ في كفر الشيخ

رفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ، ووفرت الأطقم الطبية اللازمة، وذلك لبدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلش الشيوخ، بدءً من غداً السبت، حيث جري تخصيص 3 مستشفيات للكشف الطبي وهم" كفر الشيخ اعام، دسوق العام وسيدي سالم المركزي".

وأعلنت المديرية، مراحل إجراء الكشف الطبي على المرشح لمجلس الشيوخ، حيث تبدأ بتسديده الرسوم المقررة في مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وبعدها يتوجه للقومسيون الطبي بإيصال تسديد مبلغ الرسوم، كما سيخضع لعدها لتحليل المخدرات بالمعمل الإقليمي للدم، وبعض الفحوصات في المستشفى تتعلق بالباطنة.

أشارت المديرية الى انه سيجرى ارسال نتيجة التحاليل في مظروف مغلق للقومسيون حتى يحصل كل مرشح على شهادته "لائق أو غير لائق طبيًا".

وخلال الايام الماضية، بدأ المرشحون في الإعلان عن ترشحهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما تعكف الأحزاب المختلفة على الدفع بمرشحيها سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.