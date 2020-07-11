قوامها 15 حزبا.. "الوطن" تكشف ملامح القائمة الموحدة لانتخابات "الشيوخ"

علمت "الوطن" أن القائمة الانتخابية الموحدة التي يقود تشكيلها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية تضم 15 حزباً وهي: الوفد، الشعب الجمهورى، الغد، التجمع، العدل، الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى، إرادة جيل، حماة وطن، مصر الحديثة، الحركة الوطنية، والمؤتمر، والمصريين الأحرار، والحرية.

وكشفت مصادر حزبية أنه تم التوافق على حصص كل حزب من القائمة الموحدة حيث نال مستقبل وطن على 40 مقعدا، يليه الشعب الجمهوري بـ20 مقعدا، ثم الوفد وحماة الوطن بـ10 مقاعد لكل منهم، و4 مقاعد لكل من الحرية والمصريين الأحرار، ومقعدين لكل من الحركة الوطنية والمؤتمر والتجمع والمصري الديمقراطي ومصر الحديثة والغد والعدل والإصلاح والتنمية وإرادة جيل.

وأكدت أن القائمة الوطنية للانتخابات شهدت خلال الساعات الماضية تغييرات من قبل بعض رؤساء الأحزاب، حيث استبدلوا بعض أسماء المرشحين الذين أرسلوا أسماءهم إلى ممثلي القائمة الموحدة، مشيراً إلى أن المرشحين سيقدمون على مدار يومي السبت والأحد بأوراقهم للممثل القانوني للقائمة على أن يتقدم بها بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن الـ15 حزبا قوام القائمة الموحدة التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ اتفقت على التنسيق بينها في المحافظات في كل الدوائر الانتخابية على مستوى المقاعد الفردية.

وضمت القائمة الموحدة 100 مرشح على مستوى الجمهورية، على رأسها المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأحمد أبوهشيمة، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، وياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وفريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومحمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية.

كما شملت الدكتور محمود مصطفى، والمهندس محمد المرشدي، محمد حلاوة، ونادر نسيم، والدكتورة حنان سيلمان، والدكتورة عايدة نصيف، وهالة كمال، والدكتور إيهاب وهبة، والمهندس أحمد حسين صبور، وناجح جلال، ويونس المصري وزير الطيران السابق، المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد، ورأفت زكي سوس، وعز جودة، ومحمود السيد، وأحمد صبري، وصالح السويدي، ومحمود منصور، ومحمد عريبي.

وتضم أيضا العامري فاررق، نائب رئيس النادي الأهلي، وعمرو نصار وزير الصناعة السابق، وصبورة السيد، ومؤمنة كامل، وحماد موسي، وأحمد جلال أبوالدهب، ووائل الأمير، ووائل طارق إسماعيل، وصالح سلطان، وعادل ناصر، وعمر زايد، وأسامة عكاشة، وطارق رسلان، والدكتور أحمد عبدالماجد، ومحمد كمال موسي، وأبوالنجا المحرزي، وعبدالراضي عربي، وعبدالخالق عياد، وأحمد فؤاد كينواي، ومحمود القط، وطارق عبدالعزيز، وحسن البحيري، على العجواني، أشرف عبدالونيس، وحنا جرجس، وأكمل فاروق، وهاني العسال.