تنسيقية شباب الأحزاب: لم نحسم مشاركة أعضائنا في انتخابات مجلس الشيوخ

قال أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب سيكون لها دور مهم وحيوي للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.

وأضاف "زيدان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التنسيقية لم تحسم حتى الآن مشاركة أعضائها في انتخابات مجلس الشيوخ، ولكن من المفترض اختيار الأحزاب لمرشحيها لمجلس الشيوخ قريبًا.

وأوضح أن التنسيقية لن تدعم حزبًا معينا بالمجلس الجديد، ولكن ستداوم التواصل مع الشارع المصري من أجل التوعية بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.