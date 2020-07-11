الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار إرتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة وشبورة صباحا، وأن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وقال خبراء الهيئة إن من المتوقع أيضا أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 26، والأقصر العظمى 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.