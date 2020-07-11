إنقاذ شاب في حادث "شاطئ النخيل".. وأسر الضحايا: الأمواج أغرقت أولادنا

استمعت جهات التحقيق بالنيابة العامة، لأقوال عدد من أسر المتوفين في حادث غرق 11 شخصا داخل شاطئ النخيل بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وأشار عدد من أسر الضحايا، إلى أن 7 أشخاص جرى انتشال جثثهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري على مدار الساعات الماضية، لافتين إلى أنهم كانوا موجودين في الشاطئ وأثناء نزول ذويهم إلى المياه ارتفعت الأمواج، ما تسبب في غرقهم وحاول البعض إنقاذ عدد منهم إلا أنهم فشلوا، ونجحت القوات في إنقاذ شاب على قيد الحياة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وكشف عدد من أسر الضحايا والشهود، عن أن هناك عدد من الأشخاص يتراوح أعدادهم ما بين 4 و5 أشخاص، لم يجر انتشال جثثهم حتى الآن، مشيرا إلى أن قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها للوصول إليهم.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، عن أن المعاينة والمناظرة التي جرت لجثامين الأشخاص السبعة الذين غرقوا في شاطئ النخيل بحي العجمي، تبين أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة نتيجة "إسفكيسا الغرق"، وتبين أن من بين المتوفين سيدة وطفل 14 سنة، وصرحت جهات التحقيق بالدفن؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت في غضون الساعة الخامسة وعشرين دقيقة صباح الجمعة، حيث نزل عدد من المواطنين إلى مياه شاطئ النخيل بحي العجمي في محافظة الإسكندرية، رغم غلق الشاطئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قرار الإغلاق جعل المواطنين يفكرون في نزول البحر في هذا الوقت المبكر، هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تتولى عملية الإخلاء طوال اليوم.

وفي هذه الساعة المبكرة من الصباح ومع ارتفاع الموج تعرض طفل للغرق بعد نزوله البحر، ما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، إلا أن عملية الإنقاذ انتهت بوفاة 11 شخصا بعد غرقهم في غضون دقائق معدودة، بحسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بشأن الواقعة.

بمجرد تلقي البلاغ بحوادث الغرق، أسرعت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث بدأت على الفور القوات في محاولات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين.

ونجحت قوات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في انتشال 7 جثامين من مياه البحر، وشاب على قيد الحياة، على مدار الساعات الماضية، فيما لا تزال الجهود لانتشال جثث 5 آخرين.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.