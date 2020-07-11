تبدأ من 364 ألف جنيه.. أسعار وأماكن الشقق المعروضة لمتوسطي الدخل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّه تمّ طرح 2271 وحدة سكنية للبيع، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر.

أماكن وأسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع لمتوسطي الدخل

على أن تكون الوحدات موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، بمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2 كاملة التشطيب.

ويتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: "15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر"، بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750.

أما مشروع جنة، يتمّ طرح وحدات في 4 مدن، هي: "السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد"، بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270.

ومشروع سكن مصر، يتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454.