إلكترونيا.. كيفية سداد أقساط شقق الإسكان دون الذهاب إلى البنك

سعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى إتاحة خدمة دفع الأقساط إلكترونيا، من خلال المحافظ الإلكترونية، بالتعاون مع شركات الهاتف المحمول، للتوفير على العميل، الذهاب للبنك كل شهر ودفع القسط.

وتستعرض "الوطن"، خطوات سداد أقساط التمويل العقاري من خلال المحفظة الإلكترونية، للهاتف المحمول، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

- حمل تطبيق المحفظة الالكترونية للبنك الذي تقوم من خلاله بسداد أقساط الوحدة السكنية، بعد أن يتم فتح المحفظة من خلال البنك.

- بحلول موعد سداد القسط الشهري، يرسل البنك طلب تحصيل القسط على تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك في التاريخ المقصود للسداد.

- بعد مراجعة بيانات القسط والتأكد منها، وافق على السداد من خلال إدخال الرقم التعريفي الشخصي الخاص بمحفظتك الالكترونية.

- ثم يرسل البنك رسالة لتأكيد المعاملة. والتي يمكن استخدامها كإيصال لضمان الحقوق وإثبات عملية دفع القسط.

- كما يمكن دفع الأقساط الشهرية من خلال كارت المدفوع مقدما، والذي يقوم البنك بإصداره أو فتح المحفظة الالكترونية للعميل من خلال التواصل مع شركة الهاتف المحمول التابع لها الرقم الخاص بالعميل والمسجل بالبنك.