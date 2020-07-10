وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي 

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اجتماعا لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، والتي منها إنشاء جهاز تنمية أراضي الساحل الشمالي، وهو ما جرى بالفعل، وكذا التنسيقات اللازمة بين محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ القرار.

الجزار: الساحل الشمالي الغربي يتمتع بإمكانات هائلة تضاهي العديد من المدن العالمية

وقال وزير الإسكان، إن الوزارة تهدف لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالي الغربي، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية، ليكون الساحل الشمالي مكاناً للحياة طوال العام، وليس في موسم الصيف فقط.

ووجه الوزير بتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بها، مؤكدا أن الساحل الشمالي الغربي يتمتع بإمكانيات هائلة تضاهي العديد من المدن العالمية، كما أكد أن عوائد التنمية ستعود على سكان المنطقة، وستحسن من مستوى معيشتهم.