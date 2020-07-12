"الأرصاد" تحذر من شبورة مائية صباحا.. وتؤكد: استمرار ارتفاع الحرارة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة، وشبورة صباحا.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد، يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة، فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 26، والأقصر العظمى 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.