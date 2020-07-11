8 فرق إنقاذ للبحث عن جثمان طالب غرق في مصيف بلطيم

تواصل فرق الإنقاذ بمدينة مصف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، البحث عن جثة طالب بكلية الهندسة، غرق أمس الجمعة، حيث جرى الدفع بـ 8 فرق إنقاذ بجانب صيادين للبحث عن الجثمان باستخدام "الشبك وقوارب الصيد".

وقال المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لـ" الوطن"، إنه جرى توفير وحدة سكنية لإقامة ذوي "نور.س.ك"، الطالب بكلية الهندسة والمقيم بإحدى قرى مركز الرياض، مشيراً إلى أنه تسلل في الساعة الـ5 فجراً من الحد القبلي لمصيف بلطيم، من بين الجبال والرمال، إلى الشاطئ، فلقي مصرعه غرقاً، مضيفاً أنه جرى إنقاذ شاب كان برفقته وعمل الإسعافات الأولية له وتحسنت حالته الصحية.

وأضاف رئيس مدينة مصف بلطيم، أن فرق المتابعة والشرطة هي من اكتشفت غرق الطالب وذلك أثناء المرور على الشواطئ في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث تبين أن هناك شخصاً يستغيث، وعلى الفور جرى إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له، وتبين أنه "أحمد.م.ع"، وفور إفاقته أكد أن الطالب،" نور.س.ك"، الطالب بكلية الهندسة والمقيم بإحدى قرى مركز الرياض، كان برفقته وأن الأمواج جرفته وغرق.

تابع إمام، أنه على الفور جرى الدفع بـ8 فرق إنقاذ من بينهم أفراد من الأمن الإداري لهم خبرة في مجال الإنقاذ، للبحث عن جثمانه، مشيراً إلى أن الظهير القبلى للمصيف عبارة عن جبال ورمال ولا يوجد بينه وبين الشواطئ سور ما يصعب تأمينه.

رئيس مدينة بلطيم: الطالب وصديقه تسللا رغم علمهم بقرار إغلاق الشواطئ

وأكمل: "الطالب وصديقه تهربا لأنهما يعلمان أننا سنحرر محاضر لهما، وأن إجمالي عدد المحاضر التي جرى تحريرها منذ إغلاق الشواطئ تعدى الـ60، موضحاً أن الأهالي يعلمون بقرارات غلق الشواطئ، إلا أن بعضهم يتحايل على القانون، قائلا: "في الظروف العادية مكنش بيحصل غرق، مبيحصلش غير اليومين دول لأنهم عارفين بقرارات الغلق، وبيحاولوا التحايل على القانون".

وفي 27 يونيو الماضي، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثماني شابين غرقا بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، وسط تواجد العشرات من ذويهما.

في 28 مارس الماضي، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.