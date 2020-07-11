لجنة المصنفات المسيحية تطالب المكتبات برفض تداول 4 كتب محرفة للإنجيل

طالب الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، من المسؤولين عن مكتبات الكنائس والأديرة، برفض تداول الكتب المتهمة باحتوائها على ترجمات خاطئة للكتاب المقدس وتحوي تحريفا لنصوص الكتاب المقدس وتمس العقيدة المسيحية وتهدم الإيمان المسيحي.

وقال الأسقف في بيان له: "إنه نظرا لحرص لجنة المصنفات المسيحية التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية على سلامة الكتاب المقدس، والحفاظ على قدسيته المطلقة، نرجو من أحبائنا المسؤولين عن مكتبات الكنائس والأديرة، برفض تداول الكتب المشار إليها بالبيان الصادر من اللجنة".

وأضاف مارتيروس، أن الكتاب هي: "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصحيح لحواري المسيح، والإنجيل قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا".

وأثارت الكتب الأربعة ضجة ملحوظة الأيام الماضية، إثر تداول مقتطفات من محتوياتها تضمنت ترجمة لبعض آيات الكتاب المقدس، تعمد إلى تقديم معاني للآية تتنافى مع أساسيات الإيمان المسيحي.