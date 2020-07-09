الكنيسة: لم نجرد فلتاؤس المقاري من الرهبنة بعد إدانته بقتل "إبيفانيوس"

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه لم تصدر أي قرارات جديدة من لجنة شؤون الأديرة والرهبنة التابعة للمجمع المقدس، بخصوص الراهب فلتاؤس المقاري، المتهم بالاشتراك والتخطيط، لقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، في 29 يوليو 2018.

وأضاف حليم، لـ"الوطن"، أنه لم يتم تجريد الراهب الذي خففت محكمة النقض العقوبة الأولية عليه من الإعدام إلى المؤبد، فيما تم تأييد العقوبة الأولية على المتهم الرئيسي "وائل سعد تواضروس" الراهب المجرد الذي كان يحمل اسم "اشعياء المقاري".

يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الكنيسة والدير، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل الأنبا إبيفانيوس، الذي ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس ذكراه الأولى.

كما وضع الدير، تحت إشرافه المباشر منذ ما يقرب العامين من أجل إعادة الانضباط الرهباني للدير، وقام بزيارته 7 مرات خلال هذان العامان، كان أخرهم في مايو الماضي حيث التقى خلال الزيارة، بمجمع رهبان الدير كما تفقد كنائس الدير وتبارك من أجساد القديسين الموجودة به.