البابا لمنتقدي الكنيسة: اترك ماضيك الردئ وقلمك الشرير

عاود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الحديث عن "أمومة الكنيسة" في افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة، الصادر اليوم الجمعة.

وقال البابا، إن في حياة البشر كلمات قليلة في حروفها وعظيمة في معانيها مثل كلمات "أسرة، وطن، علم، هواء"، ومن بين هذه الكلمات كلمة (أم)، مشيرا إلى أن الكنيسة أم.

وأضاف البابا إلى منتقدي الكنيسة، "أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان"، كما قال الكتاب المقدس، متابعا: "أكتب هذا بروح أمومة الكنيسة الصادقة، وخوفي الشيد على من يستهينون بالكتابات والمقالات وما أكثرها، وهم لايدرون ما يفعلون؟! بماذا ستجيب الديان العادل يوم الدين؟ لا تظن أيها الحبيب أنك مصلح أو عالم أو معلم، فهذه خدع شياطين. سوف ترتفع وترتفع وسوف تشتهر وتشتهر، وتظن أنهم يستمعون إليك، وأنت لا تدري أنه (قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح)، هذه أقوال الله. هل تصدقها؟ إياك تستهين بلطف الله".

وأردف البابا: "الكنيسة وأمومتها المتدفقة نحوك تحتمل وتصبر وتتأنى وتصلي من أجل كل شارد، حتى وأن كان ابنها العزيز الذي تنتظر عودته ورجوعه وتوبته ونقاوة لسانه. تنتظر حتى يستيقظ من غواية الشيطان له. من فضلك أعد قراءة الكلمات السابقة بتمعن إنها لك حتى لا يضيع عمرك باطلا، وفي غفلة الحياة يأتيك الموت. استيقظ الآن وليس غدا، واترك ماضيك الردئ وقلمك الشرير".