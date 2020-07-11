أقدم راقصي "فرقة رضا": بدأنا بـ 7 أفراد فقط

قال الفنان نبيل مبروك، أقدم راقصي فرقة رضا، إن الفنان محمود رضا قدم الكثير لمصر ولا يوجد فنان في العالم فعل ما فعله لفرقة رضا والفن الشعبي المصري، لافتا إلى أن بداية الفكرة لتأسيس فرقة رضا "كان سهران في أوبيرج الأهرام والذي كان يعد أفخم ملهى ليلي في مصر في شارع الهرم، والملك فاروق أحيانا يشاهد العروض به".

وأضاف مبروك، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه كان هناك فرق أرجنتينية للفنان الشهير في الفنون الشعبية ألفريدو "كانوا بيعرضوا برنامج للفنون الشعبية الأرجنتينية وتصادف أن أحد الراقصين في الفرقة أصيب في الفرقة وكان يحضر محمود رضا تدريبتهم يوميا وطلب منه الدخول والمشاركة معهم بدلا من الراقص المصاب".

وتابع، أنه بعد ذلك سافر معهم الفنان محمود رضا لمدة سنة ولف العالم، وبعد انتهاء تلك السنة بدأ حلم فرقة رضا يتحقق وقررعمل فرقة أقوى من الفرقة الأرجنتينية وبدأ في تجميع الراقصين والراقصات، وكان يعتمد في اختياره للشخص على ما إذا كانت أذن الشخص موسيقية من عدمه، و"كون 7 أولاد وبنات وبدأنا في التمرين داخل فيلا الفنان حسن فهمي التي كانت تقع في مصر الجديدة في شارع بيروت".

واستكمل، أنه كان يتم تدريبهم يوميا ساعة على رقص البالية لنأخذ الرشاقة منه، وبدأوا بتقديم أول عرض للفرقة في مسرح الأزبكية "مسرح العرائس حاليا"، وقدموا نحو 8 رقصات في هذا العرض وتم اختيار العديد من الشخصيات المعروفة لعمل إعلانات لجذب الجمهور ونجحنا في أول عرض.