عمرو أديب ينعى محمود رضا: فقدنا أحد الفنانين العظماء.. وعمل فرقة أسطورية

نعى الإعلامي عمرو أديب الفنان الراحل محمود رضا وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب: "فقدنا أحد الفنانين العظماء الفنان محمود رضا اللي اتسمت على اسمه فرقة رضا للفنون الشعبية ويمكن فيه أجيال كتير متعرفش فرقة رضا ولكن من أهم الأعمال الراقية في تاريخ مصر انه حد عمل فرقة للفنون الشعبية".

وأضاف: "كان راقصًَا محترفًا ومصمم للرقصات عبقري وشخصية عظيمة وجميلة وهو خريج كلية التجارة وتوفي اليوم عن 90 عام وطبعا عمل أفلام ورقصات محمود رضا وكلنا كأجيال نفتكر الاقصر بلدنا وغرام في الكرنك وكل الأشياء الأصيلة وانه يقدريعمل من الفن الشعبي شيئ عظيم".

وتابع: "فرقة رضا فرقة أسطورية ولفوا العالم وكان معاه الموسيقار على إسماعيل وكان بيقوم بتوزيع الموسيقى الشعبية وكانت بتشاركه الراقصة فريدة فهمي".

واستطرد: "من أعظم الأشياء اللي حصلت في تاريخ الثقافة المصرية وبنعزي ابنته الفنانة شيرين رضا وكان رجل جميل وعظيم وله تاريخ وهنفضل دايمًا نتذكر الفنون الشعبية المصرية ومجد فرقة رضا والأشياء العظيمة اللي عملتها".