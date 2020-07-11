انطلاق ماراثون امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة

انطلق صباح اليوم ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والدراسات العليا بجامعة القاهرة، في كليات الآثار والزراعة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفقًا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.

وبدأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في الكليات التي تجري بها امتحانات اليوم، واستقبل خلالها الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة ومرورهم على كبائن التعقيم الذاتي والكشف عليهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان عليهم.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور الخشت، في تصريحات صحفية خلال جولته، على أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار، مشيرًا إلى إجراء عمليات التطهير يوميًا في كل الأماكن التي يجرى بها الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

وأشار الدكتور الخشت، إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن تفاصيل الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة جميع العاملين المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا، وتضمنت الإجراءات مجموعة من الضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الضوابط تتضمن حظر تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، وضروة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية، وشملت الإجراءات الاحترازية، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف.

وأكد الدكتور الخشت، أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي، وأن من يخالف هذه الإجراءات الاحترازية يتعرض للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين واللوائح ومواثيق السلوك المعمول بها في الجامعة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بكل الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تبدأ الامتحانات بجامعة القاهرة في الفترة من 11 يوليو وتنتهي في 25 أغسطس من العام الجامعي الحالي 2020. بالإضافة إلى استقبال المدن الجامعيةَ للطلاب المغتربين ممن كانوا يقيمون سابقا بالمدن وتسكينهم قبل انعقاد الامتحانات بيومين.