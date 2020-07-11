صور.. استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال طلاب امتحانات الفرق النهائية

تنطلق بعد قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمرحلتي البكالوريوس والليسانس (سنوات التخرج)، في عدد من الكليات بجامعة القاهرة، وسط إجراءات اتخذتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التفاصيل الموسعة للضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة وجميع العاملين المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا لطلابها والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإقامة امتحانات السنوات النهائية حضوريا.

وتمثلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة القاهرة استعداد للامتحانات، في الدخول عبر بوابات التعقيم وارتداء الكمامات باللجان وقاعات التصحيح والكنترول، ومنع دخول اللجان بعد بدء الامتحانات والسماح بالانصراف منها فور الانتهاء من الإجابة، وغرف عزل وعيادة طبية بكل كلية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

بالإضافة لعمليات تطهير وتعقيم دورية يوميا لجميع الأماكن والمستلزمات المستخدمة ومنع تبادل الأدوات بين الطلاب، وقبول اعتذارات الطلاب ودخول الدور الثاني بنفس الدرجات كاملة، ولجنة بكل كلية لاتخاذ قرارات فورية لظروف طارئة وقت الامتحانات حماية للطالب وحفظا لحقوقه، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة، وحظر تبادل الأدوات بين الطلاب.

كما شملت الإجراءات ضرورة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية، وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد.