التجمع: نستهدف الدفع بـ50 مرشحا على مقاعد الفردي بانتخابات الشيوخ

أكدت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب مستمر في تلقي طلبات الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ حتى الإثنين المقبل، ثم تعرض هذه الطلبات على لجنة الانتخابات برئاسة النائب سيد عبدالعال وفرزها وانتقاء أفضل العناصر من بينها للدفع بهم في الانتخابات.

وقالت النقاش لـ"الوطن"، إن الحزب يستهدف الدفع بأكثر من 50 مرشحا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، وننسق مع جميع القوى السياسية الوطنية في هذه الانتخابات سواء في الفردي أو القائمة.

وأضافت أن الحزب رغم مشاركته في انتخابات الشيوخ إلا أنه يركز بشكل كبير على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبية ويعد كوادره ويأهلهم لخوض هذه المنافسة في كل المحافظات.

وعلمت "الوطن"، أن حصة حزب التجمع من القائمة الانتخابية الموحدة بانتخابات مجلس الشيوخ مقعدين، ورشح الحزب لهما أمينة النقاش، وعمرو عزت أمين شباب الحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.