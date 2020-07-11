ضبط 3 عاطلين بحوزتهم سلاح ناري و3 كيلو بانجو في بنها

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها من إحباط، ترويج كمية من نبات البانجو بدائرة المركز، وألقت القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 3 كيلو بانجو وسلاح ناري، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة. تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطار من العميد خالد المحمدي رئيس فرع البحث بقيام وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كلا من "محمد إ س" (31 عاما)، و"أحمد. س. خ" 19 سنة، "عبدالله. ح. د" (40 عاما) عاطلين ومقيمين جزيرة بلى دائرة المركز كانوا يستعدون لترويج نبات البانجو بمنطقة قرى مركز بنها، وضبط بحوزتهم 3 كيلو بانجو وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات لترويجها على عملائه والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم الإجرامي والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الآثمة. تحرر المحضر وأمرت نيابة مركز بنها بحبسهم.