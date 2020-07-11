أمين عام الفلاحين يكذب ادعاءات الإخوان حول انتخابات مجلس الشيوخ

أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة نفقات زائدة، خصوصا أن مجلس النواب يتحمل أعباء كبيرة جدا، وتواجد مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة بات أمرا ضروريا للغاية.

وأوضح أبو اللوز أن صلاحيات مجلس الشيوخ ستكون بالضرورة تتمحور حول الاختصاصات التي تم النص عليها في الدستور، وأن كل صلاحيات مجلس الشيوخ تصب في مراجعة وإعداد القوانين المكملة للدستور والاتفاقات الدولية التي تتعلق بأعمال السيادة، حيث إنه من الملزم أخذ رأي مجلس الشيوخ في كل الأمور التي تحال إليه من قبل رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب وما تم النص عليه من الدستور.

وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، أن ما تردده قنوات الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر قيادة وشعبا، لا تمت إلى الحقيقة بصله، وان إجراء أول إنتخابات لمجلس الشيوخ المصرى في جو من الديمقراطية والحرية أثار حفيظة الإخوان وداعميهم، لذلك يشككون فى العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، وهو ما كشفه الشعب المصري مبكرا، وأدحض بنفسه كافة الادعاءات التى يروح لها الإخوان وقنواتهم المعادية لمصر.

وأضاف "أبواللوز" أن هناك 5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة (248) من الدستور على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الإجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

تابع ان المادة 249 حددت الاختصاصات الرئيسية حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية،ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.