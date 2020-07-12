في 7 معلومات.. تعرف على شروط تأمين المترو على الركاب ضد الحوادث

تواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب على مدار ساعات التشغيل اليومي، كما قامت أيضاً بعمل خدمة التأمين على الركاب ضد الحوادث والإصابات التى يمكن أن تلحق بالراكب بسبب خطأ من الشركة أو أحد عامليها.

ويرصد "الوطن" في 7 معلومات عن شروط الاستفادة بالتأمين وقيمته وهى كالتالى:

1- شرط الاستفادة بالتأمين أن يكون الراكب استقل قطار المترو بموجب تذكرة وليس توزيعا من دفع قيمتها.

2- الاستفادة بالتأمين ألا تكون الإصابة نتجت عن مخالفة الراكب لقواعد السلامة والأمان بمترو الأنفاق.

3- يحصل الراكب على التأمين حالة وقوع الإصابة بسبب خطأ من إدارة تشغيل شركة المترو أو أحد عامليها.

4- يشترط ألا تكون الإصابة وقعت بسبب المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.

5- لا يحصل الراكب على التأمين فى حالات الانتحار أو تعمد المؤمَّن عليه إصابة نفسه.

6- قيمة التأمين تصل إلى 30 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانية التي قد تصيب الراكب داخل المترو.

7- الراكب بموجب التذكرة مشمول بالتغطية التأمينية من شركة مترو القاهرة بالتعاون مع مجمعة التأمين.