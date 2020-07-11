تعافي 19 حالة جديدة من كورونا بعزل المدينة الجامعية ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، عن تعافي 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من عزل المدينة الجامعية في بني سويف، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة، مؤكدا مواصلة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة، في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.