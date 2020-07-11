مدير نيابة يتنازل عن شكواه ضد موظف انتحل صفته لاستقطاب السيدات: لوجه الله

"حرصا منا على كيان الأسرة فإني أتنازل عن الدعوى لوجه الله".. بهذه الكلمات تنازل مدير إحدى نيابات القاهرة عن دعواه ضد "موظف أمن" انتحل صفته، وأنشأ حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لاستقطاب السيدات.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهم، بعد تحديد هويته وأماكن تردده وتواجده، عقب تأكيد التحريات أنه انتحل صفة مدير نيابة بالقاهرة وأنشأ حسابا على موقع فيسبوك لاستقطاب السيدات، حيث توجهت إحدى السيدات لمكتب مدير النيابة مدعية معرفتها به وأنها كانت تتحدث إليه باستمرار.

وحرر مدير النيابة مذكرة بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم في محافظة الشرقية، وصدر أمر بحبسه، وتلاه آخر بتجديد حبسه.

وفي لفتة إنسانية منه، قال مدير النيابة في مذكرة وجهها للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة مبديا رغبته في التنازل عن الدعوى الجنائية: "إلحاقا بالمذكرة المقدمة منا في القضية المتعلقة بقيام المتهم بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي، ونسبه زورا لي، ونظرا لتردد أهلية المتهم علينا مرات عديدة طالبين العفو والصفح، وهديا بما تعلمناه من النيابة العامة، ودورها المؤثر في اصلاح المجتمع، وحرصا منا على مستقبل المتهم وكيان أسرته، فإنني اتنازل عن الدعوى".

وتابع: "أتنازل عن الدعوى عملا بقول الله عز وجل "فمن عفا وأصلح فأجره على الله".. وبحديث الرسول الكريم " ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا"، وبعدها أفرجت النيابة عن المتهم.

وأكدت التحقيقات التي جرت مع المتهم "بلال"، أنه احتفظ بصورة مدير النيابة، وأنشأ حسابا على فيسبوك باسمه وصورته، وبدأ في مراسلة عدد من الحسابات الأخرى، الأمر الذي مكنه من التعرف على عدد من السيدات، واستمرت علاقته بهن على مدار عدة أشهر.

وذات ليلة كان يتحدث لإحدى السيدات، التي طلبت زيارته بمقر عمله بالنيابة العامة بالقاهرة، فاستجاب لها مضطرا، وفي صباح اليوم التالي، توجهت السيدة إلى مكتب مدير النيابة، فطلبت مقابلته بناء على اتفاق مسبق، فسمح لها الحرس ظنا منهم أنها تعرفه، إلا أنها فوجئت بأن "مدير النيابة"، الشخصية الحقيقة، لا يعرفها، فأخبرته أنها من كانت تتحدث إليه عبر تطبيق ماسنجر، الليلة الماضية، فانكر معرفته بها، واتضح له أن شخصا ما ينتحل صفته.

وعلى الفور، حرر مدير النيابة مذكرة بالواقعة، وكلفت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، بتتبع الحساب الوهمي لمدير النيابة، وتحديد هوية القائم عليه وسرعة ضبطه، وبعد أيام من البحث المكثف، توصلت أجهزة وزارة الداخلية لهوية "بلال"، حيث تمكنت مأمورية من قطاع الأمن العام من تحديد أماكن تردده وتواجده بالشرقية، وأعدت له الأكمنة الثابتة والمتحركة، وألقت القبض عليه، وبحوزته جهازي لاب توب و5 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ترحيله للقاهرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، ووصف الدكتور ماهر مقار بأن ذلك الجرم يعاقب عليه القانون، وما قام به المتهم من أفعال من شأنها تكدير أسرة موكله، حيث اعتاد المتهم إرسال رسائل عبر تطبيق "ماسنجر" إلى والديه، فضلا عن اخرين بمناطق مختلفة بالقاهرة، معرفا نفسه بأنه مدير إحدى نيابات القاهرة.

وطلب الدكتور "مقار" إحالته للمحاكمة الجنائية وإضافة المواد الخاصة بانتحال الصفة، كون المتهم يعلم جيدا بطبيعة عمل مدير النيابة، فضلا عن تأكيد الشهود أن المتهم تواصل معهم بصفته النيابية والوظيفية، كما تواصل مع شاهدة مؤكدا لها أنه ينتظرها في مكتبه بإحدى نيابات القاهرة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما جدد قاضي المعارضات حبسه، لمدة 15 يوما على ذمة القضية، قبل أن يتم التنازل نهائيا عن الدعوى.