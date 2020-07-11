بالفيديو والصور.. بدء العمل بمقر الإدارة العامة لمرور الجيزة الجديد

افتتحت الادارة العامة لمرور الجيزة، صباح اليوم السبت، مقرها الجديد بمدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات، والذي يضم وحدة مرور الدقي، بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمود عبدالرازق مدير الادارة.

ونقلت الإدارة الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بالدقي إلى المقر الجديد الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما سيُسهم في سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة،

وشهد المقر الجديد اقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات ترخيص سياراتهم منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم.

ويضم المقر الجديد عدد من المباني (الإدارة العامة لمرور الجيزة – مجمع خدمي مروري متكامل لمرور الدقي ويشمل "وحدتي تراخيص تسيير وقيادة" – نيابة المرور – مكتب الشهر العقاري – مدرسة تعليم القيادة – مناطق لتقديم الخدمات للمواطنين).

واتبعت الإدارة أحدث الأساليب لتصميم المقر الجديد لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث يتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، كما تم توفير أماكن لانتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص واختبارات القيادة وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.

يتكون المبني من 3 أدوار، ويضم الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات.

ويضم المجمع مباني لنيابات المرور المختصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، لاستخراج شهادات البيانات و تسديد شهادات المخالفات استخراج الرخص مع استخدام منظومة الشباك الموحد.

كما يضم كل طابق صالة مخصصة لاستقبال المواطنين، وكاميرات تليفزيونية تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب تخصيص غرفة بكل طابق لكبار السن لرفع معاناة الطوابير على الشبابيك عنهم، وساحة كبيرة لفحص السيارات.

وفي الساحة الأمامية للمجمع، توجد كافتيرياتين لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المقر الجديد.

يأتي ذلك إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد.