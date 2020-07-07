السبت.. افتتاح مقر "مرور الجيزة" الجديد ووحدة تراخيص الدقي بـ6 أكتوبر

تقرر افتتاح وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي، اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو الجاري.

وسيتمّ ستقبال المواطنين ونقل الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بالدقي إلى المقر الجديد الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما سيُسهم في سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة.

ويضم المقر الجديد عددًا من المباني "الإدارة العامة لمرور الجيزة – مجمع خدمي مروري متكامل لمرور الدق ويشمل وحدتي تراخيص تسيير وقيادة – نيابة المرور – مكتب الشهر العقاري – مدرسة تعليم القيادة – مناطق لتقديم الخدمات للمواطنين".

وجرى اتباع أحدث الأساليب لتصميم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث يتمّ إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

كما تمّ توفير أماكن لانتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص وإختبارات القيادة وبما يسهم في تقديم كل الخدمات بسهولة ويسر.

يأتي هذا في ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

يُشار إلى أنَّ العنوان التفصيلي للمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي على الرابط التالي: https://goo.gl/maps/9kwpuSb7DrVzBgKf8، كما أنَّه متوفر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.