الوزراء: "مرور الجيزة" بها أجهزة إلكترونية لفحص السيارات لأول مرة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإثنين.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن رئيس الوزراء قام بجولة مطولة على مدار 4 ساعات في نطاق محافظة الجيزة وبدأها بزيارة المقر الجديد لإدارة مرور الجيزة والذي سيتم افتتاحه خلال أيام.

وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء تفقد الأجهزة الجديدة الموجودة في مقر إدارة مرور الجيزة والذي يضاهي أحدث ما هو متبع في العالم من ناحية مراقبة الشوارع على مدار الساعة بالكاميرات المرتبطة بغرفة المراقبة المركزية وتقديم الخدمات المرورية للمواطنين.

وأوضح سعد أن المقر يحتوى على أجهزة إلكترونية لفحص السيارات لأول مرة في مصر لتستغني عن فحص المهندسين للسيارات.