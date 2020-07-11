محكمة السويس تستقبل 3 طلبات ترشح لانتخابات "الشيوخ"

استقبلت محكمة السويس الابتدائية، اليوم السبت، 3 طلبات ترشح على انتخابات مجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من فتح باب تلقي الطلبات في التاسعة صباحًا. وجاء من بين المرشحين مرشح عن حزب مستقبل وطن، ومرشحين مستقلين.

ترشح عن حزب مستقبل وطن دكتور سيد عبده حامد شافعي عن حزب مستقبل وطن، وتقدم مستقلان بأوراق ترشحهم وهما عصام غريب وإكرامى قطب.

والتزم المتقدمون للترشح بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ دخولهم باب المحكمة الرئيسي حتى الاستقرار بالقاعتين اللتين خصصتهما المحكمة لتلقي طلبات الترشح.

وشهدت محكمة السويس الابتدائية، تشديدات وإجراءات أمنية من قِبل مديرية أمن السويس، كما شهدت مداخل المحكمة ومختلف طرقاتها انتشارا لضباط وأفراد الشرطة.