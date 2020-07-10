الوفد: توافقنا على حصة كل حزب من القائمة الموحدة في انتخابات "الشيوخ"

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب ينسق مع جميع الأحزاب الأخرى التي تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة، وهناك شبه توافق على حصص كل حزب في القائمة، ونهدف إلى الخروج من انتخابات مجلس الشيوخ بمجلس توافقي يكون إضافة للحياة السياسية.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن الحزب يسعى للتنسيق مع أحزاب القائمة الموحدة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يتم إفساح الدوائر الانتخابية أمام المرشحين ذوي الثقل والأفضلية فيها بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

وأضاف أن الحزب في مرحلة فرز طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب في المرشح، وبعد الانتهاء من عملية الفرز سيتم انتقاء الأفضل الذي لديه القدرة على العمل السياسي والبرلماني للدفع به في الانتخابات.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أن حصة حزب الوفد من القائمة الانتخابية الموحدة 10 مقاعد في مجلس الشيوخ، وكان هناك مفاوضات لزيادتها ولكن تم التوافق في النهاية على هذه النسبة.