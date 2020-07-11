الصحفيين تعلن تضامنها مع نقيب فلسطين ضد ضغوط الاحتلال الصهيوني

أكد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، تضامنه الكامل مع النقيب الفلسطيني ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبوبكر لما يتعرض له، و جميع الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم إلى حملات تشويه كمحاولة للنيل منهم وهم يمارسون عملهم في ظروف صعبة وتحت وطأة الاحتلال والقمع.

وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم: تدين نقابة الصحفيين المصريين كل الضغوط التي تمارسها النقابة الإسرائيلية للصحفيين للتحريض ضد النقيب الفلسطيني .

وأعلنت نقابة الصحفيين عن تضامنها الكامل مع ناصر أبوبكر والصحفيين الفلسطينيين في نضالهم ضد الكيان الصهيوني الغاصب، كما طالبت جميع المنظمات والنقابات الصحفية الإقليمية والدولية بالتضامن إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ونقابتهم في دفاعهم عن قضيتهم العادلة.