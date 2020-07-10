"الصحفيين" تنظم دورة تدريبية "أون لاين" للتحقق من أخبار السوشيال ميديا

تنظم لجنة التدريبب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، ورشة تدريبية "أون لاين" تحت عنوان: "التحقق من الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت".

وقال بيان للجنة، إن الورشة تقدمها الكاتبة الصحفية بالأخبار الدكتورة رضوى عبداللطيف، نائب مدير منتدى أخبار اليوم للسياسات العامة.

وأشارت اللجنة إلى أنه من خلال هذه الدورة يتعرف الصحفي على:

1. ما هي الحقوق الرقمية؟

2. أشكال المحتوى الكاذب والمضلل.

3. التحقق من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

4. أدوات التحقق من صحة الصور.

5. أدوات التحقق من صحة الفيديو.

6. أدوات التحقق من موقع الإنترنت.

7. التحقق من المكان والزمان.

8. أهم مواقع التحقق من الأخبار العالمية والعربية.

تعقد الورشة في الثامنة مساء الأحد 19 يوليو 2020، عبر الرابط التالي على تطبيق zoom:

https://us04web.zoom.us/j/6848300890?pwd=SkxnMVNIMGx2Sno4NHRBL3ZtV21SUT09

Meeting ID: 684 830 0890Password: 750107