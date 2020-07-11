شبانة: صرف بدل تدريب ومعاشات الصحفيين الخميس المقبل

أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين والقائم بأعمال أمين الصندوق، أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان قد اتخذ قرارا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة من ميزانية النقابة وذلك لحين ورود البدل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث إن المتبع كل عام هو تأخر البدل الخاص بشهر يوليو لظروف انتهاء السنة المالية.

وقال شبانة في بيان له، إن المجلس وضع ذلك بالحسبان واتخذ قراره تقديرا لظروف الزملاء ولاقتراب موعد عيد الأضحى المبارك بنهاية الشهر الحالي.

وأضاف شبانة أن جميع الأمور والخدمات بنقابة الصحفيين تسير بانضباط شديد، كما أن الأمور المالية مستقرة إلى حد كبير وتم تجهيز كل المبالغ المخصصة لبدل التدريب والتكنولوجيا وكذلك المعاشات لشهر يوليو وتزيد عن 12 مليون جنيه وسيتم الصرف بالمواعيد المعتادة والمحددة، في حين سيتم صرف بدل التدريب يوم الخميس المقبل 16 يوليو.

وأشار شبانة إلى أنه تولى أعمال أمانة الصندوق بصفة مؤقتة بتكليف من مجلس النقابة بجانب مهمته كأمين عام للنقابة لحين شفاء الزميل حسين الزناتى والذى يتعافى حاليا تماما من فيروس كورونا وسيتسلم مهمته من جديد قبل نهاية الشهر الحالى على أقصى تقدير.