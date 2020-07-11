الغرامة مليون جنيه.. إزاي تتصرف مع موقع يستخدم جملة "السعر على الخاص"؟

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ القانون يُلزم أي جهة تعرض منتج للبيع، أنّ يتواجد مع العرض بعض التفاصيل الرئيسية عن المنتج، ومن بينها ضرورة تواجد سعر المنتج، موضحًا أنَّ أي شركة أو مؤسسة تعرض منتجها إلكترونيًا دون سعره، سيجرى ملاحقاتها قانونيًا.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، حقوق المستهلك، وطرق تقديم الشكاوى بجهاز الحماية، البيانات المطلوبة في الفاتورة الصحيحة، وفقًا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حقوق المستهلك

يعمل قانون حماية المستهلك على صون حقوق المستهلكين، ومنها:

ـ الحق في المعرفة، فيجب أنّ يجد على المنتج البيانات بشكل كامل، واضح، وتسهل قرائته على المنتج.

ـ الحق في الحصول على معلومات وبيانات صحيحة عن المنتج.

ـ الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوق المستهلك.

ـ الحق في الحصول على فاتورة عند الشراء، وذلك دون تحمل أي أعباء إضافية.

ـ الحق في الاختيار الحر عند شراء المنتجات، مع توافر شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

ـ الحق في استبدال السلعة بأخرى جديدة، أو إعادتها مع استرجاع ثمنها، إذا شابها عيب، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام.

ـ الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات.

ـ الحق في احترام الكرامة الشخصية، القيم الدينية، والعادات والتقاليد.

ـ الحق في رفع الدعاوي القضائية، في حالة الاخلال أو الاضرار بحقوق الممستهلك.

ـ الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام المنتج أو تلقي الخدمة.

ـ الحق في المشاركة في المؤسسات المتصل عملها بحماية المستهلك.

البيانات المطلوبة في الفاتورة الصحيحة

أوضح جهاز حماية المستهلك أنَّ الفاتورة الصحيحة يجب أن تحتوي على:

ـ اسم المورد، واسم محله التتجاري.

ـ تاريخ التعامل.

ـ ثمن المنتج.

ـ نوع المنتج، وصفاته الجوهرية.

ـ الكمية.

ـ توقيع أو ختم المورد.

ـ ميعاد التسليم.

طرق تقديم الشكاوى بجهاز حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك أرقام تلقي شكاوي المواطنين على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن أي مشكلة تواجه المستهلكين منعًا للاستغلال.

أرقام حماية المستهلك

ـ الخط الساخن 19588.

ـ رقم واتس آب 01281661880.

ـ رقم واتس آب للمحافظات 01030000602.

طريقة تقديم الشكوى الإلكترونية بحماية المستهلك

كما يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

- ينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين في البداية بالتوجه لمحل الشراء وحل المشكلة وديًا، وحال عدم حلها يمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه لجهاز تقديم الشكوى.

- ويتطلب لتقديم الشكوى توافر الفاتورة الخاصة بالمنتج محل الشراء متوفر بها جميع بيانات المنتج أو الخدمة محل الشكوى.

- وفي حالة الرغبة في تقديم الشكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يتمّ التقدم بها من خلال الآتي:

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص على الرقم 19588 في القاهرة والإسكندرية.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانًا.

- إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.

- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.