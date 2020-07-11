ثاني مرشح يجري الكشف الطبي لانتخابات الشيوخ ببورسعيد

استقبلت اليوم مستشفى السلام بورسعيد، ثاني مرشح فردي محتمل للتقديم لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، لإجراء الفحوصات الطبية بالمستشفى، طبقا لقرارات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

وقال الدكتور شادي حامد مدير الأقسام الخارجية بمستشفى السلام ببورسعيد، إن مرشح واحد تقدم اليوم السبت، وهو محمد عزام، لإجراء الفحوصات الطبية وتحاليل المخدرات باعتبارها مخصصة لقبول الفحص الطبي للمرشحين، وجرى أخذ عينة بول ودم منه لتحليلها، وتظهر النتيجة خلال ساعات.

وشهدت المستشفى استقبال أول مرشح يوم الخميس الماضي، هو الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، والذي قدم أوراق ترشحه لمحكمة بورسعيد الابتدائية.