مرشح لانتخابات الشيوخ يقيم مؤتمرا جماهيريا دون إجراءات احترازية في قنا

عقد برلماني سابق، ومرشح محتمل لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بمحافظة قنا، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا، بساحة النائب فؤاد أبوزيد، بقرية السمطا بحري، التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، لعرض برنامجه الانتخابي دون إجراءات احترازية، أو اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، رغم تحذيرات الحكومة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور التي نشرها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ارتداء مرشح المحتمل الكمامة أثناء عقد المؤتمر، كما أظهرت الصور أيضا الحاضرين متلاصقين ببعضهم البعض ودون ارتداء كمامات، أو اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.