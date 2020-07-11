فانتازيا الانتخابات تبدأ من أسيوط..مرشح مُحتمل للناخبين: ادعموني ببوست

بدأت فانتازيا الانتخابات مبكرًا، حيث طالب أحد المرشحين المُحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مؤيديه بدعمه ببنر أو بوست عبر الفيس بوك، قائلًا "إن الدائرة واسعة وتضم 7 مراكز، وإن لم تدعموني لن أترشح".

وقال المُرشح المحتمل: "لكي أنفذ قرار ترشحي لمجلس الشيوخ اللي هو قرار من أجلكم أنتم، أولا النجاح ليس بصعب فقط، لكنه شبه مستحيل، لكن كل صوت بعيد عن المفروضين علينا هو نجاح للمركز، وأنفاس تحسسنا إننا لسه عايشين ولينا دور، فلابد أحس إن لي ظهير شعبي من أهل مركزي اللي فاهمين كلامي".

وأضاف: "الدائرة واسعة جدا وأنا الدعاية اللي ها أحطها ١٠٠ألف جنيه بس نصها هيروح لدعم العزل المنزلي لمرضى كورونا، والخمسين ألف المتبقية لن تكفي الدائرة الواسعة، لذا لابد كل شخص يقول لي معاك يتبرع للحملة الانتخابة بتاعتي، والتبرع ليس ماديًا بل كل شخص يعمل ولو يافطة واحدة عشان أنا لن أصبح نائب نفسي أنا سأكون نائب الجميع، وبصراحة إمكانياتي وحدي لا تكفي الدائرة، يعني لو ما ساعدتونيش لن أترشح، ولازم كلنا نكون مع بعض".

وتابع: "لو موافقين أترشح كل واحد يقدر يعمل يافطة واللي ما يقدرش يعملي بوست وينشره في صفحات المحافظة كلها، اللي هيا حدود الدايرة.. بوست دعم مش هايكلفكم حاجة".

وختم بقوله: "في ناس ستقول بيشحت وناس تقول بيحلم، برضو نسيب اللي يقول يقول بس ده الواجب، وحاجة أخيرة.. سأنشر إقرار الذمة المالية الخاص بي والذي سأقدمه في أوراق ترشحي لكم في حال تقدمي للانتخابات إن دعمتموني لو وافقتوا تساعدوني أنا تحت أمركم ونكمل في بوست تاني".