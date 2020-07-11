رئيس الوزراء العراقي: مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت في البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت في بلاده، وأنه لن يتم السماح بسرقة المال العام في المنافذ.

وقال الكاظمي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت على هامش إعادة افتتاحه منفذ "مندلي" - "زيارتنا للمنفذ هي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع"، داعيا "جميع الدوائر إلى العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".

وتابع "أعددنا الخطط الكفيلة لمحاربة الفاسدين وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب"، موضحا "أننا منحنا صلاحيات إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لملاحقة الفاسدين في كافة المنافذ الحدودية".