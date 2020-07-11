15 طلبا للترشح في انتخابات "الشيوخ" بالدقهلية.. بينهم 6 لـ"مستقبل وطن"

استقبلت اللجنة القضائية المخصصة لفحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الدقهلية، 15 طلب ترشح على المقاعد الفردية حتى منتصف اليوم، للمنافسة على 6 مقاعد مخصصة لمحافظة الدقهلية.

وحجز مرشحو حزب مستقبل وطن أول 6 طلبات ترشيح تقدم بهم محمد الغمري، نقيب محامين جنوب الدقهلية وهم: اللواء جمال عبد الظاهر، أمين تنظيم الحزب بالدقهلية، وطارق عبد الهادى، أمين مساعد الحزب، ورئيس نادي جزيرة الورد بالمنصورة، ورضا الشافعي، أمين المهنين بالحزب، ونقيب المهندسين بالدقهلية والمهندس ثروت فتح الباب، أمين المجالس المحلية بالحزب، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، واللواء محمد عبد المعطى، عضو مجلس الشعب الأسبق، وعبدة أبو عايشة ، عضو مجلس الشعب الأسبق عن ميت غمر.

وتقدم للترشح أيضا عبد الحميد الإمام، وأحمد الأتربي، وعدد من المرشحين المستقلين. وشهدت الساعات الأولى من تقديم الطلبات زحاما من الراغبين في الترشح.

وخصصت أجهزة الأمن مسارا خاصا إلى اللجنة، مختلف عن مدخل المحكمة ووضعت البوابات الأمنية للكشف عن المعادن. وتستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشيح حتى 18 يوليو.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري يومي 9 و 10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.