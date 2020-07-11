رئيس الشعب الجمهوري: لن أترشح لـ"الشيوخ" أو "النواب"

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن اسمه غير مطروح ضمن مرشحي الحزب لخوض الانتخابات ضمن القائمة الوطنية الموحدة التي يرعاها وينسقها حزب مستقبل وطن، نافيا ما ورد بشأن وجود اسمه ببعض التكهنات الصحفية لمجلس الشيوخ.

وأضاف: "أحب أنوه إلى أن رئيس الحزب بصفته صاحب مسؤولية اختيارات للمرشحين، ولا يجب أبدا أن يطرح اسمه في انتخابات له فيها قرار الاختيار لمرشحي الحزب سواء لمجلس الشيوخ أو لمجلس النواب، لأن مثل هذا الفعل يجسد ما يسمى بتضارب المصالح، ويجعل النظرة العامة لهذا الحزب نظرة سلبية وكأن رئيس الحزب يختار نفسه أولا".

وتابع عمر لـ"الوطن"، أنه لم يطرح اسمه مطلقا للترشح لا في مجلس شيوخ، ولا في مجلس النواب، لأنه لا يليق به أن يعطي لنفسه مثل تلك الأفضلية، لافتا إلى أن كل ما يثار في الصحف ووسائل الإعلام عن ترشحه، تكهنات لا صحة لها.