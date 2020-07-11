تربيطات حزبية على مقاعد مجلس الشيوخ الفردية وتوافق حول القائمة الموحدة

بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، بدأ عدد من الأحزاب في تنسيق وتربيطات مع بعضها على مقاعد الفردي، بخاصة بعد التوافق على حصة كل حزب من القائمة الانتخابية الموحدة التي يقودها حزب مستقبل وطن.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، من اليوم السبت، وتستمر لمدة 8 أيام حتى 18 يوليو الجاري في 27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويقول المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ينسق مع جميع الأحزاب الأخرى في انتخابات مجلس الشيوخ بهدف الخروج بمارثون انتخابي مشرف ينتج عنه مجلس توافقي يكون إضافة للحياة السياسية.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أن الحزب يسعى للتنسيق مع أحزاب القائمة الموحدة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يتم إفساح الدوائر الانتخابية أمام المرشحين ذو الثقل والأفضلية فيها بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

وأشار إلى أن الحزب في مرحلة فرز طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب في المرشح، وبعد الانتهاء من عملية الفرز سيتم انتقاء الأفضل الذي لديه القدرة على العمل السياسي والبرلماني للدفع به في الانتخابات.

ومن جانبه، يقول أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الحزب سيخوض الانتخابات من خلال التنسيق المشترك بين جميع أحزاب التحالف الانتخابي سواء على نظام القوائم أو المقاعد الفردية.

ويضيف مهنى لـ"الوطن"، أن لجنة انتخابات الحزب مازالت تعمل على فرز وانتقاء أفضل المرشحين للدفع بهم في هذه الانتخابات سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية، ونسعى لاختيار أفضل العناصر الذين يستطعيون تأدية دورهم البرلماني بكل كفاءة، وحين ننتهي من اختيار المرشحين سنتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشير إلى أن الحزب يستعد للانتخابات في جميع المحافظات، وهدفنا أن تخرج الانتخابات بشكل يليق بالدولة المصرية أمام العالم يشارك فيها كل القوى السياسية الوطنية.

وفي ذات السياق، يقول موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب سينسق مع أحزاب القائمة الموحد في انتخابات مجلس الشيوخ في الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية.

ويضيف موسى لـ"الوطن"، أن الحزب الذي لديه مرشح ذو أفضلية من حيث الكفاءة والقدرة على العمل البرلماني وتأثير في دائرة معينة يتم دعمه بهدف إعلاء مصلحة الوطن والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

ويشير إلى أن الحزب يعمل حاليا على فرز طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات وسيتم انتقاء أفضل الكوادر التي استوفت شروط الترشح والتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب تحديد المرشحين الذين سندفع بهم في القائمة الانتخابية الموحدة مع الأحزاب الأخرى.

وبدورها، تقول أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع إن الحزب مازال يتلقى طلبات الراغبين في الترشح بالانتخابات حتى يوم الإثنين المقبل، ثم سيتم فرزها وانتقاء أفضل العناصر من بين هذه الطلبات للدفع بهم في السباق الانتخابي.

وتضيف النقاش لـ"الوطن"، أن الحزب يستهدف الدفع بأكثر من 50 مرشحا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، وننسق مع جميع القوى السياسية الوطنية في هذه الانتخابات سواء في الفردي أو القائمة.

وتشير إلى أن الحزب رغم مشاركته في انتخابات الشيوخ إلا أنه يركز بشكل كبير على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبية ويعد كوادره ويأهلهم لخوض هذه المنافسة في كل المحافظات.

وعلمت "الوطن" أنه تم التوافق بشكل نهائي حول نسب كل حزب من القائمة الانتخابية الموحدة التي تضم 15 حزبا برعاية مستقبل وطن والذي يتصدرها بـ40 مقعدا، يليه الشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن بـ10 مقاعد لكل منهم.

وخصصت 4 مقاعد لحزب الحرية ومثلهم لحزب المصريين الأحرار، ومقعدين لكل من أحزب التجمع والمصري الديمقراطي، والعدل، والغد، والحركة الوطنية، والمؤتمر، وإرادة جيل، والإصلاح والتنمية، ومصر الحديثة.