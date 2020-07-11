مسرح شو يختتم موسمه الأول بـ"علامة استفهام" وسط إشادة الجمهور

أبدى جمهور مسرح شو إعجابه بالعرض الكوميدي الساخر "علامة استفهام" حيث تم عرضه لمدة ثلاث حفلات متصلة، وذلك لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث كان الجمهور بالمسرح لا يزيد عن 20%، وتم عقد مؤتمر صحفي بالأمس وتم التصريح بفكرة الموسم الثاني والتي ستغير من شكل المسرح تماما من حيث الكتابة والإخراج والشكل العام.

وقال كريم الكسار المدير الفني ومؤسس المشروع، لمجموعة من القنوات، إن الموسم الثاني لمسرح شو والذي يحمل عنوان "طلعناك ع المسرح" لن يكون تقليديا بل سنغير ديزاين المسرح أيضا، حيث سيتم فتح الستارة لكي نجد أمامنا المسرح بثوبه الجديد.

وأضاف أيضا أن الموسم الثاني والذي يحمل عنوان "طلعناك ع المسرح" سيكون عبارة عن ست كوم متصل منفصل يتم عرضه على خشبة المسرح بشكله الجديد والذي سيتم تقسيمه إلى غرف تحتية وعلوية والتي ستصل إلى 12 غرفة يتم صناعتها من الزجاج الشفاف والمتين لمشاهدة البث المباشر للمسرح الحديث بعد التطور.

وأضاف أيضا خلال المؤتمر الصحفي، أن الموسم الثاني من المقرر عرضه مع بداية يناير 2021 ومن المقرر عرضه على التليفزيون في الموسم الرمضاني 2021 حيث إن عدد حلقات الموسم 31 حلقة والمدة الزمنية لكل حلقة ساعة واحدة.

وأضاف أيضا أن الموسم الثاني سيشارك به مجموعة من النجوم الكبار في كل حلقة نجم مختلف مع مجموعة مسرح شو.

وفي ختام المؤتمر الصحفي أضاف الكسار أنه سيناضل من أجل تطور المسرح ليعود كيانه وصيته من جديد.